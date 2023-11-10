ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوض السامي لحقوق الإنسان: استشهاد 4800 طفل في غزة.. ومقتل موظفينا أمر غير مسبوق

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقتل موظفي أونروا في غزة أمر غير مسبوق.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولدينا مخاوف بشأن استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة".

وتابع: "الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة، و على إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة".

وشدد، على وجوب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، و فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد، أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين بالضفة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وشدد، على وجوب إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار والعنف في قطاع غزة.

غزة الهجمات الإسرائيلية الطواقم الطبية الضفة الغربية الفلسطينيين