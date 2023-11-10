أحمد الكأس يدرس تأجيل معسكر منتخب 2008

يواصل الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة المدير الفني أحمد الكاس ترتيب أوراقه استعدادًا للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد إقامة أول معسكر للفريق الذي تقرر استحداثه مؤخرًا.



ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تأجيل إقامة أول معسكر للفريق حتى أواخر الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل، لرغبة الجهاز الفني في القيام بعدة جولات في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية لمتابعة لاعبي بطولة دوري الجمهورية مواليد 2008، بحثًا عن لاعبين مميزين للاستعانة بهم في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.



وحرص أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين وجهازه المعاون على متابعة كل مباريات بطولة منتخبات المناطق التي أقيمت مؤخرًا بالإسكندرية بمشاركة 6 فرق مثلت مناطق كرة القدم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية وبورسعيد والبحيرة.