حملة فريد زهران: قرارنا ليس دعم مرشحنا بل مشاركته الحملة الانتخابية

قال عبدالغنى الحايس ، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران ومساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي ، إن فريد زهران يمثل قيمة كبيرة فهو شخص وطني مخلص لقضايا وطنه وله رحلة نضال تشهد بذلك .

وأضاف: كما اننا في حزب العدل وطبقا لقناعتنا وقرارنا السياسي الحزبي قررنا ليس دعم فريد زهران بل مشاركته الحملة الانتخابية تحت شعار “معا للتغيير”.

كما اضاف الحايس ان البرنامج الانتخابي الذى عرض ملخص له اليوم شاركنا فية بكل تفاصيلة وللذى بدأنا في إعداده تفصيليا كحزب سياسي عندما تمت الدعوه للحوار الوطنى فهذا البرنامج يمثلنا ويمثل رؤيتنا كحزب العدل في محاوره الثلاثة سواء كان السياسي او الاقتصادى او الاجتماعي وسوف يطرح هذا البرنامج بالتفصيل علي المواقع وسيكون متاح للإطلاع عليه.

وتابع: كما اننا نأمل كل القوى الوطنية في إرسال مقترحاتها لأننا لدينا من المرونة في النقاش والحوار لان مصلحة الوطن هي القيمة الأعلي بالنسبة لنا وندعو كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم وتكون هناك إيجابية وان يكون اختيارهم بناء علي رؤيتهم فقد سعينا في برنامجنا علي علاج كل القصور من احل رفاهية المواطن ورفعه الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة ناهضة متقدمة ديمقراطية مدنية حديثة.

وقد أعرب الحايس عن استياءه من موقف بعض أحزاب المعارضة وخصوصا أحزاب الحركة المدنية في مقاطعتها الانتخابات الرئاسية لان الأصل هو المشاركة وان هذا وقت الاصطفاف الوطنى وان كانوا نجحوا رغم اختلافاتهم الايدلوجية في خروج وثيقة أفق الخروج والتى تبنت فيها رؤيتها لعلاج مشاكل مصر وانها خلعت ثوب النقد إنما عرضت المشكلة والحل فكان اولي بالاحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية ان تسعى لاستكمال مشوارها وان يصل للمواطن صوتها ورؤيتها وان تساند مرشح يتبنى رؤيتها في أفق الخروج وانه مازال أمامها فرصة للاصطفاف والدفاع عن حلمها في التغيير السلمي الديمقراطي في إطار تداول السلطة كما اتمنى من الدولة المصرية بكل مؤسساتها ان تقف علي مسافه واحدة من كل المرشحين ووفق الله سعينا جميعا الي صالح الوطن والمواطنين وعاشت مصر ناهضة بشعبها.