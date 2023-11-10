تشاهدون اليوم.. مباريات مختلفة في الدوريات العالمية

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة الهلال ضد التعاون فى الدوري السعودي، فضلا عن مواجهة طرابزون سبور ضد قونيا سبور بالدوري التركي.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج - الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه X نيس - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال X التعاون - الساعة 5 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الاتحاد X أبها - الساعة 8 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD



مواعيد مباريات الدوري التركي

أنقرة جوجو X أنطاليا سبور - الساعة 7 مساء

طرابزون سبور X قونيا سبور - الساعة 7 مساء