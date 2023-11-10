منتخب الشباب يختتم استعداداته اليوم قبل السفر لتونس

يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الجمعة، تحضيراته في القاهرة بخوض مباراة ودية أمام فريق الشمس الأول على أحد ملاعب النجيل الصناعي قبل السفر غدا لتونس لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المقرر انطلاقة في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.



وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.



ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.



وجاءت القائمة كالتالى:

حراس المرمي: عبدالمنعم تامر، محمد عبدالفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر، خط الدفاع :مهاب سامي، حسن أبوالمعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبدالعزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبدالحفيظ، محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبدالناصر.

خط الهجوم :عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبدالله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد.