أوكرانيا: تسجيل 69 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 10:19 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، تسجيل 69 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 26 غارة جوية ونفذت 62 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت أربع غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

