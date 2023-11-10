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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في لبنان

قصف
قصف
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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به فضائية  «القاهرة الإخبارية».

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

جاء ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ جراد (كاتيوشا).

الاحتلال الإسرائيلي الشعب اللبناني القاهرة الاخبارية القطاع الغربي لبنان