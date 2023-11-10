أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 309 آلاف و520 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 09:57 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 309 آلاف و520 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و317 دبابة و10 آلاف و17 من المركبات المدرعة و7 آلاف و489 من النظم المدفعية و877 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و578 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و876 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1060 من المعدات الخاصة و5 آلاف و595 طائرة مسيرة وإسقاط 1558 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

