أيمن أبو العلا: أهم ما جاء في البرنامج الانتخابي لفريد زهران هو محور بناء الإنسان

قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إنه يدعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة مهمة لكي نسمع أصواتا مختلفة وبديلة، كما أنها فرصة ذهبية لكي يبدي كل مرشح برأيه.

وأضاف أبو العلا فى كلمته بالمؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران، أن أهم ما جاء فى البرنامج الانتخابي هو محور بناء الإنسان، بجانب المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، مؤكدا ضرورة التفاف المعارضة حول المرشح الرئاسى فريد زهران.

وأعرب النائب أيمن أبو العلا، عن إعجابه بالبرنامج الرئاسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، وخاصة ما يتعلق ببناء الإنسان والاهتمام بالتعليم والصحة وتمكين للمرأة.