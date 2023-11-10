نجوم "القومية للفنون الشعبية" يتألقون في قبة الغوري.. صور

أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مساء أمس الخميس، حفلا استعراضيا، بمركز إبداع قبة الغوري بقيادة المنشد د. عامر التوني.

قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان هانى النابلسي، أجمل وأروع تابلوهاتها الاستعراضية منها: "الموشح، والعصايا، وأم الخلول، والبمبوطية، وفتوات قبلي، والتنورة، والحصان، والأغاني، والغوزاي، والحجالة، والدبكة"، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبى وعشاق الفنون الشعبية.

يأتي الحفل الذي نظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.