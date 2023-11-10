لليوم الثاني.. استكمال قمة التجارة الأفريقية ومصر تفتح آفاقا للاستثمارات الإبداعية

يستكمل البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" فعاليات القمة السنوية الثالثة لمعرض ومؤتمر التجارة البينية الأفريقية IATF2023 ، والذي تستضيفه القاهرة بمركز مصر للمؤتمرات بالتجمع الخامس وذلك لليوم الثاني على التوالي حتى منتصف الشهر الجاري .

وانطلقت فعاليات المعرض والمؤتمر صباح أمس والذي افتتحه المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بنديكت اوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" وقيادات البنك و ممثلي مفوضية الاتحاد الافريقي، بخلاف تمثيل ٥٧ دولة إفريقية من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال .



شهدت فعاليات اليوم تركيزا على تعزيز دور الاستثمار في الصناعات الإبداعية بما في ذلك الفنون و الثقافة من بينها صناعة الافلام و الموسيقي، باعتبارها أحد مصادر تعزيز الاستثمارات البينية و التجارية في القارة السمراء و تقريب وثقافات الشعوب لسكان القارة الواحدة.

وكشفت كانايو العواني، نائب رئيس البنك، عن اعتزام " إفريسكيم " البدء في تدشين صندوق لصناعة الأفلام و تعزيز دور المنتجين الفنيين و دعم المنصات الإبداعية بقيمة تصل مليار دولار على أن يتم إطلاق الصندوق بحلول العام المقبل أي خلال شهور قليلة.

ركزت الفعاليات عن وجود تحركات يجريها البنك مع البلدان الإفريقية لتطويع اتفاقية التجارة الحرة القارية بما ينعكس على تنمية قدرات الموارد البشرية وفتح أسواق جديدة داخل القارة السمراء وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على حركة التجارة البينية.