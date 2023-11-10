الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع دبابات "أبرامز" لرومانيا بـ 2.5 مليار دولار

أعلن البنتاجون عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع دبابات "أبرامز" ومعدات عسكرية أخرى لرومانيا بقيمة 2.53 مليار دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشارت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاجون في بيان لها، يوم الخميس، إلى أن الصفقة المحتملة تشمل 54 دبابة من نوع "أبرامز M1A2" وكمية من الذخيرة والرشاشات ومختلف المعدات العسكرية.

وأضافت الوكالة أن الصفقة "ستعزز قدرات رومانيا على الرد على المخاطر القائمة والمستقبلية"، مشيرة مع ذلك إلى أنها "لن تغير ميزان القوى في المنطقة".

واعتبرت السلطات الأمريكية أن تلك الصفقة "ستساهم في تفعيل مصالح السياسة الخارجية الأمريكية" وستعزز أمنها القومي من خلال "تعزيز أمن الحليف في الناتو".

وأشارت وكالة التعاون الدفاعي إلى أن الإدارة الأمريكية قد أبلغت الكونجرس بهذه الصفقة، وسيكون لدى المشرعين 30 يوما للنظر فيها.