استشهاد 6 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ومنذ قليل، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على مستشفى الشفاء الطبي وعدد من المستشفيات في غزة.

كما أوضحت مصادر طبية في قطاع غزة أن هنالك 4 إصابات بينها إصابة حرجة باستهداف محيط مستشفى الشفاء الطبي.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على "جنين" ومخيمها إلى 14 شهيدًا، موضحة أن بعض هؤلاء الشهداء استهدفوا بطائرة مسيرة.