الناس من كل مكان بتودعهم.. انهيار وبكاء أثناء تشييع ضحيتي انهيار منزل بالفيوم

شيع المئات من أهالي قرية سنوفر بدائرة مركز الفيوم، قبل قليل، جثامين شخصين، لقوا مصرعهم في انهيار عقار جراء انهيار جزئي لمنزل.

صراخ وعويل شهدته قرية سنوفر، محل واقعة انهيار العقار أثناء تشييع جثمان شخصًا إلى مثواهم الأخير، بمقابر عائلتهم وسط حالة انهيار لدى أهلهم وذويهم، من هول الفاجعة.

وكان العشرات من أهالي قرية سنوفر، تجمعوا أمام مستشفى الفيوم العام، انتظارًا لإصدار النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن الجثامين، وعقب تغسيل الجثامين بمشرحة المستشفى نقلتهم السيارات إلى مدافن الأسرة تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة واستكمال إجراءات الدفن.



تفاصيل الواقعة

وكان البداية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، جاء مفاده تلقيها بلاغا بوقوع حادث إنهيار منزل مكون من طابقين، بقرية سنوفر، التابعة لمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين، بجوار عيادة طبية.

الحماية المدنية

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال جثتين لمواطنين وهما: "برديس س.م" 50 سنة و"عبدالفتاح.ع.ع" 40 سنة"، و3 مصابين هم: "هيام.ر. ع" 47 سنة و"عبدالعليم.ع.ع" 80 سنة و"محمد ب.س" 7 سنوات".

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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