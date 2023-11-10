بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.12 %، عند 11.946،92 نقطة.



وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03 % ليستقر عند 975،57 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.13 % بمجموع 883،37 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.08 % بمجموع 10.059،1 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 237 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 612 مليار درهم مغربي.