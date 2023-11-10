بايدن: فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن هنالك ممرات إنسانية تسمح للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العسكرية في غزة

كما أضاف جو بايدن، أن فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أمس الخميس، إن "الخسائر المدنية المدمرة والمتزايدة في غزة أمر محزن وغير معقول ولا يطاق والسماح لها بالاستمرار سيكون بمثابة مهزلة".

وأوضح جريفيث في كلمته خلال مؤتمر باريس الإنساني حول غزة، أن هناك بعض الأفكار حول ما يجب أن يحدث بشكل عاجل لتجنب تلك المهزلة، أولًا: يجب أن يكون لدينا الاحترام الكامل من قبل جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني والكرامة الإنسانية الأساسية وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية أينما كانوا في غزة.