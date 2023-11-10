متحدث حملة فريد زهران: استطعنا أن نشكل رقمًا صحيحًا وفارقًا في مستقبل البلاد

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: تاريخ ٧ أكتوبر هو تاريخ فارق في مستقبل المنطقة بأكملها، وتاريخ فارق في التاريخ الإنساني، لأن من هذا التاريخ حتى الآن تجلى لنا كيف يدار العالم بمعايير مزدوجة، كيف يغض الطرف عن جرائم إبادة جماعية، وكيف يتحمل الفلسطينيين وحدهم تخاذل الجميع وعلى رأسهم أوروبا وأمريكا، وكل من يدعم هذا التوحش.



وأضافت «صابر» في مقدمة المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح فريد زهران اليوم للإعلان عن برنامجه الانتخابي:



نحن في هذا المؤتمر لسنا في انفصال أبدا عن هذه القضية التي تخيم أجواءها على الجميع، لكن يغلب علينا طابع الحزن لأن هم هذه القضية هو همنا وأمننا الاستراتيجي متعلق تماما بالقضية الفلسطينية، والحقيقة أننا في ظرف مغاير للظرف الذي بدأنا منه هذه الحملة، وقد طغى على ظروف هذه الحملة بأكملها ما بعد ٧ أكتوبر وما بعد هذا التاريخ الذي سيغير كل السياسات في المنطقة وسيغير مصائر عدد كبير من الشعوب.

وتابعت «صابر»: فقدنا الكثير من الحماسة والشغف، لكن لدينا أيضا معركة هامة جدا، وهي الانتخابات الرئاسية القادمة والتي قررنا أن نخوضها استمرارا لموقفنا منذ سنوات في محاولة إيجاد قنوات سياسية جادة في بلد عانى لعشرات السنوات من تصحر سياسي كامل ومن انغلاق كبير للمجال العام.

وأكملت: «استطعنا بالعدد القليل من أعضاء مجلس النواب من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكل الأحزاب الشريكة في الحملة، والعدد الموجود في الأحزاب السياسية التي تنتمي لتيار المعارضة، أن نشكل رقمًا صحيحًا ورقمًا فارقًا على كل المستويات لمستقبل هذه البلاد، لأننا نعاني من جرح اقتصادي شديد الوطأة، ولا توجد صمامات أمان سوى ما نحاول أن نوجده الآن من هذا المتنفس، وأن نشير على هذه السياسات الخاطئة ونفندها ونطرح البدائل بشكل جاد، «أنا سعيدة اليوم بأن عددًا كبيرًا من الحضور يؤمن بهذه التجربة وأن هذا العدد يزيد يومًا بعد يوم».

وأضافت «صابر»: سنستعرض اليوم في هذا المؤتمر أهم ملامح البرنامج الانتخابي، وأرى أن أكبر وأهم ما نقدمه في هذا الفضاء السياسي هو برنامج انتخابي جاد، وأننا لا نتبع سياسة الصوت الواحد، وأن عدد الخبراء والمتخصصين الذين عملوا على هذه الملفات هم من أبرز الرموز في مجالاتهم، والأهم أن هناك إيمان حقيقي في هذه الحملة بأصوات الشباب والمرأة، وأن أغلب المشرفين على المحاور في البرنامج الانتخابي، إن لم يكن كلهم، من الشباب والمرأة، فنحن نؤمن أنه لا يوجد مستقبل دون إشراك للشباب والنساء في الحياة السياسية.