الفنانة نورهان تنفي اعتزالها الفن

نفت الفنانة نورهان شعيب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، حيث كانت شائعات قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لنورهان وهي مرتدية الحجاب خلال أدائها لمناسك العمرة وظن البعض أنها ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل.

وكتبت الفنانة نورهان شعيب عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع إنستجرام "دي كلها مجرد إشاعات، لم اعتزل الفن ولم اتحجب ولا أنكر أنى أتمنى الأخيرة".

يذكر أن الفنانة نورهان شعيب شاركت في مسلسل "حكايات جروب الماميز" مع نخبة من النجوم من بينهم دينا فؤاد، خالد سليم، انتصار، رباب ممتاز، أماني كمال وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح وتدور أحداثه حول مدرسة يتم بداخلها تأسيس مكتب للأمهات من أجل تلقي مقترحاتهن والحد من انتشار الشائعات.

كذلك شاركت نورهان في مسلسل "اسيل" مع ثراء جبيل، باسل الزارو، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، سلوى محمد علي، ملك بدوي وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد جلال ومن إخراج معتز حسام وتدور أحداث العمل حول مؤثرة على السوشيال ميديا تتأثر حياتها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فتقرر السفر إلى قريتها وتعتزل السوشيال ميديا.