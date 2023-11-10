مديرية العمل بأسوان تنظم عددًا من الدورات والبرامج التدريبية المجانية.. صور

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح سلسلة الجهود التى تبذلها مديرية العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، مشيداً بجهود وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته ودورها فى تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات لتمكين المرأة والشباب إقتصادياً وتعزيز حصولهم على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل .

ومن جانبه أكد فوزي صابر مدير مديرية العمل بأنه ضمن تنفيذ الخطة المحلية للتدريب المهنى للعام 2023/2024 تواصل المديرية برعاية وزير العمل ومحافظ أسوان تنظيم الدورات والبرامج التدريبية المجانية الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسواني .

وأشار إلى أن الدورات تتضمن تنفيذ تدريبات على برامج الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات على برامج صيانة الشاشات وكاميرات المراقبة والريسيفر ، وذلك ضمن تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم (قطاع التعليم الفنى) .

كما أوضح فوزي صابر بأن الدورات تتضمن أيضاً تنفيذ تدريبات متخصصة على برامج الكهرباء سليسون والسباكة الصحية بالوحدة التدريبية بمركز نصر النوبة، علاوة على تنفيذ تدريبات على الملابس الجاهزة بالوحدة المتنقلة وذلك لاستيعاب قوائم الانتظار والإقبال من السيدات والفتيات وخاصة بمركز نصر النوبة للتعلم وإيجادة هذه المهنة بالشكل المطلوب .

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