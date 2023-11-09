المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: وضعنا برنامجا يفتح أمامنا طريق المستقبل

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوسط القاهرة: “ايمانا بأن العمل السياسى فى مصر يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل في إطار الدولة الوطنية”.

وأضاف: واعتزازا بهويتنا المصرية، وبانتمائنا لأول دولة مركزية موحدة في التاريخ، نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التى تأسست على يد محمد على منذ 1805م، وتشكلت شخصيتها عبر العديد من المراحل، بدءا من كفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى ثورة 25 يناير 30 يونية، مرورا بثورة عرابي وثورة،19، وثورة،52، وغيرها من المحطات الهامة في تاريخ إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية والاستعمار.

وتابع: جئنا داعمين ومؤيدين لترشح فريد زهران – كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين فى حملة الترشح كشريك اساسي بهدف انشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكريًا، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنيين.



وقال: بصفتى انتمى سياسيا – لحزب العدل - أول حزب مصري نشأ بعد ثورة 25 يناير، أسسته مجموعة من مختلف فئات الشعب المصري، تعتز بهويتها المصرية، وتؤمن بقيم الحرية والعدل وتسعى لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، قوية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.



وأضاف: ندعوكم معا للتغيير فنحن نؤمن أننا قادرون معا أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون معا أن ننهض بالوطن وينهض بنا.

وبأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده.



وقال: نحن نؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقبلًا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات.



وأكد ان الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، وذلك لن يتحقق الا ببرنامج حقيقي قابل للتطبيق وضعه اكثر من 80 مواطن مصري من حملة الدكتوراة والماجستير ليجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.



وأكمل: برنامج يحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ويغلق الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طويلًا.



وتابع: برنامج يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه، ويصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

برنامج ينطلق من محاور ثلاثة اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون )

وتقوم رؤية المرشح الرئاسي الاستاذ فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.



وينطلق البرنامج السياسيى من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى، حتى لو اختلفت طبعات رؤسائها الخمسة، والتى انتجت احتكار السلطة والثروة.



وقبل ان اختتم كلمتى اؤكد للكاف

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري الأبى العظيم، وهذه إرادتنا وستتجسد فى صناديق الاقتراع قريبا فالى لقاء.