جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين توفر سلسلة إمدادات ومساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين عن توفير سلسلة الامدادات والمساعدات الإنسانية، لاغاثة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العامة مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية ومركز يونس أمره للثقافة التركية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركى " بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

وتابعت: من أجل تأمين هذه المساعدات، قامت الجمعية بالتنسيق كوسيط مع المنظمات غير الحكومية المعنية (الهلال الأحمر المصرى وجمعية تحيا مصر) والمتبرعين لتوصيل تبرعاتهم إلى الهلال الأحمر الفلسطينى بطرق أكثر فعالية واقتصادية، ومنها: شراء المنتجات والمساعدات من الموردين المصريين مباشرة بدلا من دفع تكاليف النقل والشحن عن طريق جلبها من الخارج وبهذه الطريقة فإنها تدعم بشكل غير مباشر اقتصاد البلاد من خلال توريد المنتجات من الشركات المصرية.

إضافة الى ما سبق ذكره ولدعم الاقتصاد فى مصر فإن "TİKA" تخطط للقيام بتدريب الكوادر الفنية وكذلك دعم إجراء الدراسات حول الصحة وزيادة مساهمة المرأة فى الاقتصاد، وتقدم مساهمتها لضمان التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة بهذه الأنشطة، الأمر الذى سيشكل مساهمة كبيرة فى اقتصاد البلاد ومستثمريها.