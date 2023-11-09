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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعا تنظيميا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

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عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، الاجتماع التنظيمي الدوري لمناقشة خطة عملها بشأن الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وتناول الاجتماع خطة عمل الأمانة في دعم  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، وما ستقوم به الأمانة من تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومبادرات ولقاءات جماهيرية الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، قال المهندس أحمد أمين مسعود، إن الأمانة عليها دور كبير في الاستحقاق الانتخابي مع الجماهير في الشارع، وحث الناس على المشاركة في الانتخابات والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المهندس أحمد أمين مسعود، عن التنسيق مع أمانات المرأة والشباب في القيام بعدد من المبادرات، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أمانة العمل الجماهيري المركزية الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن