إصابة شخصين في انقلاب تريلا محملة بالسولار والشبه بطريق أسيوط الغربي

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي أسفل الطريق الإقليمي بدائرة محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالسولار والشبه، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

انقلاب تريلا محملة بالسولار في الفيوم



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا، محملة بالسولار والشبه.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كل من عماد عوكل عويس عيد 48 سنة سائق،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واحمد علاء الدين الحسيني 30 سنة، مرافق للسائق كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة الفيوم جهودها بالتعاون مع الدفاع لإزالة آثار الحادث من الطريق.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.