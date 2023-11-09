عروس تنهي حياتها شنقا داخل غرفة نومها بالفيوم

أنهت زوجة، حياتها شنقًا داخل غرفة نومها بمسكن الزوجية بمنشأة عبدالله،، بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الامن لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيق.

اخطار الجهات الأمنية

وكان اللواء ثروه المحلاوي، مساعد وزير الداخليه مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا من غرفه عمليات شرطه النجده بالمحافظه جاء مفاده بلاغا من احد المواطنين والمقيم بمنشأة عبدالله بانتحار زوجته شنقا داخل غرفة نومها.



على الفور انتقلت قوات الامن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين أن الجثة لفتاة تدعى اسماء حسن عيد 18 سنه متزوجة منذ 3 أشهر وزوجها عامل باليومية.



نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وبالكشف الطبي عليها تبين ان سبب الوفاة خنق بالرقبة،



وبسؤال الزوج أقر بأنهم متزوجون منذ 3 شهور فقط وأن زوجته كانت في غرفتها، وحين قمت بدخول الغرفة فوجئت بأنها معلقة من رقبتها بأشرب في سقف الغرفة فقمت بقطعه وإبلاغ الشرطة، واضاف زوج المتوفيه انها كانت تعاني من مرض نفسي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابه العامه التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفه اسباب الوفاة وان كان هناك شبهه جنائيه من عدمه والتصريح بدفن الجثة ومباشره التحقيقات.