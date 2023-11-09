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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يرسل مجموعة من كلاب كشف المتفجرات لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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زود الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بمجموعة ثانية من كلاب كشف المتفجرات والألغام التي تم تدريبها في دول الاتحاد الأوروبي.

ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه تم اعتماد الكلاب ونقلها إلى القائمين على القوات المسلحة الأوكرانية بعد دورة تكيف استمرت أسبوعين في وحدة حرس الحدود الكارباتية في نوي ساتش (جنوب بولندا).

قال ممثل المفوضية الأوروبية مارتن شيفر، إن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى حقيقة أن أوكرانيا لديها الآن آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتي يمثل التخلص منها تحديًا كبيرًا لكييف.

أضاف شيفر: "تواجه أوكرانيا تحديًا كبيرًا لم يواجهه أحد من قبل، تطهير جميع الأراضي التي توجد بها هذه العبوات الناسفة. فهذه الأراضي تشغل مساحة أراضي النمسا والدنمارك وهولندا مجتمعة".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا المتفجرات