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الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي في الهند لبحث التعاون الصناعي الدفاعي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نيودلهي اليوم الخميس في مستهل زيارته الرسمية التاسعة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر بيان على موقع البنتاجون الإلكتروني أنه أثناء وجوده في الهند، سيجتمع أوستن مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، حيث يقوم البلدان بتوسيع تعاونهما الصناعي الدفاعي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين جيشيهما وتعزيز الابتكار بين قواعدهما الصناعية الدفاعية.

وسيشارك الوزيران أيضًا في حوار موسع إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار في نيودلهي.

وبعد ذلك الاجتماع، سيلتقي أوستن وبلينكن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتأتي الزيارة وسط خطوات كبيرة بين الهند والولايات المتحدة في دفع التعاون الصناعي الدفاعي والابتكار التكنولوجي الدفاعي.

لويد أوستن نيودلهي الهند