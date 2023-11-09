محافظ كفر الشيخ يشارك فى فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شارك، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ بفعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، اليوم الخميس، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،و الوزراء، والمحافظين، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط الشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن محافظة كفرالشيخ شاركت ب 18 مشروعًا تضمنت مشروعات " كبيرة - متوسطة - صغيرة - شركات ناشئة - غير هادفه للربح - واخيرًا مشروعات تنمية للمرأة، وهم مشروع روبوت ذاتى الحركة للتخلص من العشب الضار بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والرؤية بإستخدام الحاسب، ومشروع إنتاج الكهرباء والسماد العضوى من مصادر أمنه ومتجددة، ومشروع التخلص انتاج مواد نانو سيليكون واستخدامة فى تصنيع الليد LED، ومشروع BIONIM البلاستيك الحيوي، ومشروع نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء بإستخدام تقنية LiFi، ومشروع الإستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكترونى فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملاتها المسايرة للموضة طبقًا لرؤية مصر 2030.

وإستمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لشرح مفصل لعدد من المشروعات داخل المعرض، لأصحاب المشروعات المعروضة داخل الجناح المخصص لمحافظة كفرالشيخ، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذ تلك المشروعات، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.

وآشاد محافظ كفرالشيخ بجهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، قائلًا أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات، برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشاد محافظ كفرالشيخ، بأصحاب المشروعات الفائزة تقديرًا لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

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