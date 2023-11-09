الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الدور الحيوي للتحالف بين البلدين في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي جميع أنحاء العالم.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها اليوم الخميس، بأن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء استفزازات كوريا الشمالية في المنطقة وأدانا بشدة تقديم بيونج يانج المعدات العسكرية والذخائر إلى الاتحاد الروسي لاستخدامها في حربه ضد أوكرانيا، وتعهدا بمواصلة التعاون الوثيق في مجال الردع الموسع.

وأشاد بلينكن بالرئيس يون لجهوده في تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في تعزيز رؤية إيجابية للمنطقة.

كما شكر بلينكن الرئيس يون على تعهد كوريا الجنوبية بتقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حكومة كمبوديا لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة، معربة عن تقديرها للتعاون مع كمبوديا في القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال كامبوديا، إن البلدين ستواصلان بناء علاقات قوية بين الشعبين بما في ذلك من خلال التبادلات التعليمية ودعم الحفاظ على التراث الثقافي وزيادة الروابط الاقتصادية.