كواليس المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي، إن برنامجه الانتخابى يشمل خطة لإنقاذ مصر، قادرة على التطبيق على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد بحزب الوفد، إلى أن البرنامج لا يحمل أية انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

وأكد ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أنه قامت دول وزالت دول وبقى حزب الوفد بتاريخه الذى يمتد لأكثر من 104 أعوام، حاضرًا بضميره وضمير أعضائه ومسيرته التاريخية التى تعبر عن كفاح زعماء الأمة.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن الحزب كان وما زال وسيظل داعمًا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقدمت الدكتورة منى مكرم عبيد، القيادية فى حزب الوفد، كلمة باللغة الإنجليزية عن تاريخ الحزب وتضامنه مع القضايا العربية والدولية.

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