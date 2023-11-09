ضمك يرفض الخسارة من أهلي جدة في الدوري السعودي

رفض فريق ضمك، مساء اليوم الخميس، الخسارة من نظيره أهلي جدة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وانتهت مباراة أهلي جدة وضمك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك بعودة الأخير في الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدف في الوقت بدلًا من الضائع.

وغاب النجم المصري طارق حامد لاعب خط وسط ضمك عن مواجهة اليوم، بسبب الإيقاف بعد ارتكابه سلوك غير رياضي في مباراة الخليج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتواجد الدولي الجزائري رياض محرز على رأس تشكيل الأهلي أمام ضمك، إذ قاد الهجوم رفقة فراس البريكان، الذي بدأ أساسيًا على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتقدم عبدالباسط هندي للراقي في الدقيقة العاشرة بهدف من صناعة محرز، وأضاف سميحان النابلت الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فاروق شافعي لاعب أصحاب الأرض، تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 73، قبل أن يخطف زميله نيكولاي ستانسيو نقطة ثمينة لفريقه من الأهلي بهدف في الدقيقة 90+1، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذه النتيجة، حصد أهلي جدة النقطة رقم 26 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما قفز ضمك إلى المرتبة التاسعة وفي رصيده 15 نقطة.