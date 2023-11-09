ارتفاع مُحصلة الشهداء جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لـ"جنين" ومخيمها إلى 12

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في مُحافظة جنين إلى 12، بعد وصول شهيد مجهول الهوية إلى مُستشفى جنين الحكومي.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن شهيدًا وصل المستشفى مُصابًا برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وعرف من الشهداء: محمود حسين علي أبو ندى (43 عامًا)، وأيهم محمد إبراهيم عامر ( 24 عامًا) وهو شقيق الشهيد أيسر، ورأفت عمر أبو عقل (21 عامًا)، والطفل محمد يوسف حازم زايد (15 عامًا) من بلدة اليامون، ولطفي صايل حويطي "تركمان"، محمد ناصر حسن مطاحن (30 عامًا)، وقيس رائد كمال دويكات (21 عامًا) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عامًا)، ومعتصم فواز مصطفى عيسى (30 عامًا) من قرية عانين غرب جنين، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عددًا منهم في مخيم جنين.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المُطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة في المكان، أسفرت عن استشهاد 12 شخصًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

أوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك سيارات الإسعاف.

أشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

لا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أشقاء ووالدهم، بعد مداهمة منزلهم، وتفتيشه، كما اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وداهمت قسم الطوارئ، ومنعت سيارات الإسعاف من إدخال الجرحى، وقامت بتفتيشها.

كانت مديرة التربية في جنين سلام الطاهر أفادت لـ"وفا"، بأن 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال تم احتجازهم في مدراسهم بالمخيم منذ ساعات الصباح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح.

أكد الارتباط الفلسطيني في مُحافظة جنين لأهالي الطلبة المحاصرين في مدارس مخيم جنين، بأنه جرى إرسال حافلات لإخلاء أبنائهم من المدارس، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم، لحين انسحاب جيش الاحتلال.

قال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن المُحافظة وفرت 6 حافلات لنقل الطلبة من 5 مدارس، احتجزوا داخلها مع مُدرسيهم منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

أوضح أبو الرب أنه جرى إخلاء طلبة روضة أطفال، وإيصالهم إلى مستشفى "جنين" الحكومي للاطمئنان على وضعهم الصحي وتهدئتهم نفسيًا.