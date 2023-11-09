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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة شئون العلاقات الحكومية بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها الفترة المقبلة بشأن الانتخابات الرئاسية

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عقدت أمانة شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل أمين شئون العلاقات الحكومية، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض أمين شئون العلاقات الحكومية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة شئون العلاقات الحكومية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.

الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن - الرئيس عبدالفتاح السيسي