أمانة شئون العلاقات الحكومية بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها الفترة المقبلة بشأن الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل أمين شئون العلاقات الحكومية، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض أمين شئون العلاقات الحكومية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة شئون العلاقات الحكومية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.