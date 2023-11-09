الخارجية الروسية: سنرسل 40 طنًا من المساعدات إلى ناجورنو كاراباخ قريبًا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترسل قريبًا 40 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى أرمينيا لمساعدة شعب ناجورنو كاراباخ.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إننا نساعد أرمينيا وأرمن كاراباخ في المجال الإنساني. وعلى وجه الخصوص، أعدت الحكومة الروسية 40 طنًا من المساعدات الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الجانب الأرميني. وسيتم تسليمها إلى يريفان خلال الأيام المقبلة".

وأضافت أنه مع حلول فصل الشتاء المقبل، "ستتضمن الشحنة الإنسانية محطة كهرباء متنقلة قادرة على إمداد عشرات المنازل بالكهرباء".. مُبرزة أن "الجهود الإنسانية التي يتم بذلها هي الخطوة التالية في سلسلة طويلة من الخطوات التي اتخذها الجانب الروسي بالفعل لدعم النازحين في كاراباخ".

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في كاراباخ، وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو كارا باخ.