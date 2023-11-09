روسيا تؤكد مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإجلاء المواطنين من غزة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لإجلاء المواطنين الروس من غزة.

وقالت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "روسيا تجد ما قاله السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، بشأن المواعيد المحتملة لإجلاء الروس من قطاع غزة، صادمًا".

وتابعت: "لقد صدمنا حقًا عندما سمعنا تصريح السفير الإسرائيلي في موسكو أمس بأن تنسيق القوائم الروسية قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين، وهذا أمر غير مقبول بالطبع".

وفي وقت سابق، قال بن تسفي لوكالة "تاس": "إن عملية تنسيق القوائم لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح قد تستغرق حوالي أسبوعين"، مضيفًا أن هناك حوالي 7000 شخص ينتظرون الإجلاء في الوقت الحالى.