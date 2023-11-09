مرموش يشارك في فوز آينتراخت فرانكفورت على هلسنكي بدوري المؤتمر

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، فوزًا ثمينًا على مضيفه هلسنكي الفنلندي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب سونيرا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تواجد مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت، وخاض اللقاء منذ بدايته حتى الدقيقة 71، بعد استبداله بزميله ناتشو.

وجاء هدف فوز رفاق عمر مرموش على هلسنكي، عن طريق الجزائري فارس شعيبي في الدقيقة 30 من صناعة الدولي التونسي إلياس السخيري.

وكان عمر مرموش، أحرز هدفًا في شباك هلسنكي في مباراة الجولة الماضية من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز آينتراخت فرانكفورت بسداسية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 9 نقاط، ليحافظ على مركزه في وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، خلف باوك اليوناني المتصدر بـ10 نقاط، فيما تذيل هلسنكي الترتيب بنقطة وحيدة.