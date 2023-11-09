هزيمة مفاجئة لـ«ليفربول» في الدوري الأوروبي بمشاركة محمد صلاح

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، هزيمة مفاجئة من نظيره تولوز الفرنسي بنتيجة 2-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب تولوز البلدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك محمد صلاح في المباراة بديلًا، حيث كان يجلس على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء، ونزل أرضية الملعب في الدقيقة 46 بدلًا من زميله بن دوك، وذلك مع بداية الشوط الثاني.

وجاءت مشاركة صلاح وفريقه متأخر في نتيجة الشوط الأول بهدف، سجله آرون دونوم في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ الظهير الأيسر للريدز كوستاس تسيميكاس.

وفي الشوط الثاني، أضاف تهيجس دالينجا الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 58، قبل أن يقلص رفاق الفرعون المصري الفارق في الدقيقة 73 بهدف عن طريق النيران الصديقة حيث أحرز كريستيان كاسيريس لاعب تولوز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وعزز فرانك ماجري تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 76، ثم نجح البرتغالي دييجو جوتا في إحراز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89 منة صناعة ماك أليستر.

وكاد ليفربول أن يحقق ريمونتادا في اللحظات الأخيرة بتسجيل هدف التعادل عن طريق المدافع الشاب كوانساه، ولكن حكم اللقاء ألغاه بسبب لمسة يد على الأرجنتيني أليستر، لينتهي اللقاء بفوز تولوز على ليفربول بنتيجة 3-2.

وكان محمد صلاح سجل هدفًا في شباك تولوز بالجولة الماضية من اليوروباليج، في اللقاء الذي فاز به فريقه بخماسية مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي، بينما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في وصافة الترتيب.