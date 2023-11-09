ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد جيلاني: سعيد بالمشاركة في دورة التميز بالسعودية

محمد جيلاني
محمد جيلاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أعرب محمد جيلاني لاعب الاسماعيلي والمقاولون العرب الأسبق عن سعادته بالمشاركة في المباراة الترويجية لكأس التميز الرياضي التي استضافتها نادي أُحد السعودي، بمشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.

وعبر جيلاني عن امتنانه للمشاركة في هذا الحدث بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مع عدد من النجوم العربية يأتي على رأسهم أسطورة الكرة السعودية حسين عبد الغني.

وأكد لاعب الإسماعيلي الأسبق أن الكرة السعودية تتطور بشكل كبير في السنوات الماضية، مشددا على أن نادي أُحد هو أحد الأندية العريقة، وتقوده إدارة مميزة برئاسة محمد الجهني قادرة على تحقيق أهداف وطموحات جماهير النادي في الفترة المقبلة.

محمد جيلاني الإسماعيلي التميز أ حد السعودي نادي أ حد