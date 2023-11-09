انطلق بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، المشروع القومي للاتحاد المصري للكاراتيه للموهوبين والواعدين، للكشف عن المواهب وتنمية قدرات اللاعبين.

انطلاق المشروع القومي للموهوبين برياضة الكاراتيه في بورسعيد

ويهتم المشروع لاكتشاف المواهب والواعدين وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم للوصول إلى مستوى عالي من النواحي البدنية والنفسية والمهارية والفنية.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد سليمان، رئيس فرع بورسعيد، والأجهزة الفنية للمشروع التي تضم كل من: أحمد عواد، وأحمد عوض، ومحمد الحمامي ومحمد دعدور، ومحمد مسعد، المدير التنفيذي، ومحمد حسن، المدير المالي.