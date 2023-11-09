إجراءات موسعة .. بدء ميكنة تصاريح الدفن في محافظة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية و إشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة ، بدأ العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بدمياط وعددها ٩١ مكتب بدلاً من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب اصدار شهادات الوفاه وشهادات الميلاد ، في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي و بناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة و حوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها





كما أوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط أن هذه الخدمه تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة ، مؤكدآ أن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل علي تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

و استعدادا لذلك تم تدريب العاملين بمكاتب الصحة للتعامل مع ميكنة المنظومة و التى بدأت العمل يوم ٥ من شهر نوفمبر الجاري



