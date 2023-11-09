محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول أمام تولوز بالدوري الأوروبي

شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام تولوز الفرنسي، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب تولوز البلدي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويتأخر ليفربول أمام تولوز بهدف بعد نهاية الشوط الأول من اللقاء، سجل آرون دونوم في الدقيقة 36، بعد استغلاله خطأ الظهير الأيسر للضيوف كوستاس تسيميكاس.

كان صلاح يجلس على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية المباراة، ومع بدء دقائق الشوط الثاني، شارك بديلًا في الدقيقة 46 بدلًا من زميله بن دوك.

سجل محمد صلاح هدفًا في شباك تولوز بالجولة الماضية من اليوروباليج، في اللقاء الذي فاز به فريقه بخماسية مقابل هدف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

بدأ ليفربول مواجهة تولوز، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمي: كيليهر

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - ماتيب

خط الوسط: إندو - ماك أليستر - إليوت

وفي الهجوم: جاكبو - دياز - دوك.