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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: استخدامات الطاقة الذرية في مصر سلمية وآمنة

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد
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أكد الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، أن استخدامات الطاقة الذرية في مصر سلمية وآمنة.

 

وأشاد، رئيس جامعة بورسعيد، خلال الندوة التثقيفية التي نظمها نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد، تحت عنوان: "دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بتنظيم ورقابة الأنشطة النووية والاشعاعية في مصر"، بالبرنامج النووي المصري ودور هيئة الرقابة النووية، وكذلك الإجراءات المتبعة لتأمين مفاعل الضبعة النووي وأن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

حضر الندوة الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام.

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