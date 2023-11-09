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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم لأزمة الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الخميس، إن استئناف العملية السياسية هو الأفق الوحيد المعقول للتوصل إلى حل دائم للأزمة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية -خلال مشاركته في المؤتمر الإنساني لدعم غزة في باريس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية-: إنه من الضروري إعادة تنشيط التطلعات إلى حل الدولتين المتعايشتين في إطار الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية، وحق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم وحق إسرائيل في التعايش والازدهار في سلام وأمن.

وأشار إلى أن البحث عن السلام والأمن في الشرق الأوسط سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى العام المقبل.

وقال الوزير إن تعزيز دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية يكتسي أهمية حيوية.

أنطونيو تاياني الشرق الأوسط غزة