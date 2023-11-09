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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع تجهيز مقار الانتخابات الرئاسية تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع تجهيز مقار الانتخابات الرئاسية
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال لجنة المرور على كافة المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، وفقا لقراره رقم 479 لسنة 2023 

وناشد ابمحافظ المواطنين تحري الدقة فيما يتصل ببيانات ومعلومات الانتخابات الرئاسية 2024 والتعامل فقط مع الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المنوطة بكل ما يخص العملية الانتخابية وذلك عبر موقعها الالكترونى www.elections.eg.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتيح حاليا للناخبين معرفة موقع اللجنة الانتخابية لكل ناخب من خلال الموقع الرسمي للهيئة تيسيرا على المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
 

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