بماركة عربية.. آينتراخت فرانكفورت يتقدم على هلسنكي بالشوط الأول

تقدم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، على نظيره هلسنكي الفنلندي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سونيرا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يتواجد مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت، استمرارًا لتألقه خلال الفترة الأخيرة بعدما أصبح هدافًا للفريق الألماني بجميع المسابقات.

جاء هدف تقدم رفاق عمر مرموش، عن طريق الجزائري فارس شعيبي في الدقيقة 30 من صناعة الدولي التونسي إلياس السخيري، ليتقدم الضيوف بهدف بماركة عربية.

يحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل هلسنكي الترتيب بنقطة وحيدة.

دخل آينتراخت فرانكفورت المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: بوتا - سمولتشيتش - باشو - نكونكو.

خط الوسط: لارسون - إلياس السخيري - جوتزه.

وفي الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - فارس شعيبي.