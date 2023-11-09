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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس هيئة الرقابة النووية: الغذاء في مصر آمن تماما

رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة النووية
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أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، اليوم الخميس، أن الغذاء في مصر آمن تماما.

 

 

وشدد، خلال الندوة التثقيفية التي نظمها نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد، تحت عنوان: "دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والاشعاعية في مصر"، على أن هناك رقابة مشددة على الغذاء وكافة البضائع التي تدخل مصر من مختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية، ولا يُسمح بدخول أي بضائع تحتوي على نسب إشعاع أعلى من النسب المسموح بها نهائيا وهي نسب غير الضارة بصحة الإنسان.

وأكد أن صحة المواطن المصري خط أحمر، ولا يسمح بأي شكل من أشكال التجاوز في هذا الشأن نهائيا.

حضر الندوة الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام.

جانب من الحضور بالندوة
جانب من الحضور بالندوة
الحضور أثناء السلام الوطني
الحضور أثناء السلام الوطني
ندوة هيئة الرقابة النووية
ندوة هيئة الرقابة النووية
رئيس هيئة الرقابة النووية ورئيس نادي قضاة بورسعيد
رئيس هيئة الرقابة النووية ورئيس نادي قضاة بورسعيد
رئيس هيئة الرقابة النووية خلال كلمته
رئيس هيئة الرقابة النووية خلال كلمته
رئيس هيئة الرقابة النووية
رئيس هيئة الرقابة النووية
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