الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة ميغ 29

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 795 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلة "ميج 29" و38 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قواتنا صدت 3 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير مدافع غربية، كما صدت القوات 3 هجمات على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا، وتم تدمير أسلحة أمريكية".

وأضافت أن خسائر العدو على محور دونيتسك بلغت 330 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 130 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية، وعلى محور زابوروجيه تم القضاء على 75 عسكريا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر العدو 75 عسكريا.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية "ميج 29" بالقرب من قرية كوبتيفو بدونيتسك واعتراض سبعة صواريخ أمريكية، بالإضافة إلى إسقاط 38 مسيرة في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.