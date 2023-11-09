وفد نقابة الأطباء بالإسكندرية في ضيافة الصحفيين لمناقشة سبل التعاون

استقبلت اليوم الخميس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وفدًا من مجلس نقابة الأطباء في المحافظة، من أجل كيفية تطبيق سبل التعاون بين الجانبين،

حضر اللقاء الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء بالإسكندرية، الدكتورة مها غانم وكيل نقابة الأطباء، شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين، وشوكت سعد وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

خلال اللقاء تمت مناقشة بعض الملفات الخاصة بالنقابتين، وبحث ودراسة توقيع بروتوكول تعاون بينهم بما توفير لدى كلا منهم من خدمات أكبر لأعضاء نقابتي الأطباء والصحفيين.

قدم نقيب الأطباء بالإسكندرية درع تكريم كما تسلم رئيس النقابة الفرعية درع تكريم نيابة عن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب عام الصحفيين، كما وجه الدكتور عبد المنعم فوزي الشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة العامة والفرعية للصحفيين للتعاون المثمر بين النقابتين.