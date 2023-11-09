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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا تتلقى تعهدات من أوكرانيا بالاستمرار في السماح بمرور الغاز الروسي عبر أراضيها

الغاز الروسي
الغاز الروسي
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تلقت النمسا تعهدات من أوكرانيا بالاستمرار في السماح بمرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى النمسا وأوروبا.

وذكر بيان لشركة الطاقة الوطنية في النمسا "أو إم في"، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أكدت أنها شريك موثوق للنمسا، حيث سوف تواصل السماح للغاز الروسي بالمرور إلى النمسا حتى لو كانت كييف لا ترغب في تمديد عقد العبور مع الروس، والذي ينتهي في آخر العام المقبل.

وأضاف البيان أن النمسا تحصل على نحو ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا وأوكرانيا، حيث تمتلك شركة "أو إم في" عقد توريد طويل الأجل مع روسيا حتى عام 2040.

يشار إلى أن أوكرانيا تحاول إيجاد حل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، حتى لو أصبح الأمر معقدًا من الناحية القانونية والسياسية، وقد حذرت الدول الأوروبية من التعامل مع روسيا، وشددت على أن أوكرانيا لن تترك المواطنين الأوروبيين معلقين بدون إمدادات الطاقة اللازمة.

أوكرانيا النمسا الغاز الروسي