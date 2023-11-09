بوتين: هيكل الاقتصاد الروسي يتغير للأفضل.. وهذا غير مسبوق في تاريخنا الحديث

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هيكل الاقتصاد الروسي يتغير بشكل إيجابي وللأفضل، مشيرا إلى أن هذا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث.

وقال بوتين عقب المباحثات الروسية الكازاخستانية اليوم الخميس: " إن الشيء الأكثر أهمية وما يجعلنا سعداء للغاية، هو أن هيكل الاقتصاد الروسي يتغير إيجابيا".

وأضاف الرئيس الروسي:" لقد نما قطاع الطاقة لدينا بنسبة تزيد عن 3 بالمئة، وبلغ النمو الإجمالي للصناعات التحويلية 43 بالمئة"، منوها بأن هذا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث. وتابع بوتين:" أن التغيرات، التي يشهدها العالم، تدفع روسيا لاكتساب كفاءات جديدة في مجال التنمية الاقتصادية"، موضحا أن هناك تغيرات حقيقية وإيجابية. وأكد الرئيس الروسي أن الوضع الدولي اليوم يشجع الاقتصاد الروسي على استعادة ما كان عليه في السابق واكتساب كفاءات جديدة، منوها بأن بلاده تنجح في ذلك.