رئيس الوزراء الروسي ينهي التعاون مع اليابان بشأن التخلص من الأسلحة النووية

أمر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بإنهاء الاتفاقية مع اليابان بشأن التعاون في مجال التخلص من الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في الترددات الراديوية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

جاء في نص الوثيقة "وفقا للمادة 37 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية لروسيا الاتحادية، تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اليابان بشأن التعاون من أجل المساعدة في إزالة الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في روسيا ... الموقعة في طوكيو في 13 أكتوبر 1993".

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في وقت سابق إن اليابان وكوريا الجنوبية ترسلان إشارات حول رغبتهما في امتلاك أسلحة نووية.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى أن نهاية العالم النووية ممكنة ومحتملة.